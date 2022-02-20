德國著名陸戰軍備公司萊茵金屬集團(Rheinmetall)宣布，已著手開發基於山貓41步兵戰車(lynx41 IFV)為基礎，安裝120公釐主砲的山貓式輕型戰車，稱為Lynx 120。

防衛部落格(Defense Blog)報導，萊茵金屬的技術小組表示， Lynx 120是以Lynx KF 41步兵戰車的底盤，與120公釐滑膛砲相結合，可提供相當出色的火力支援和反戰車能力。

萊茵金屬公司在製作各式戰車火砲上有著非常豐富的經驗，因此該公司相信， Lynx 120的開發工作並不困難，僅要採用現成的組件、精心的工程設計，減輕車體的重量即可。

其核心武器，也就是另有1具同軸機槍，以此外，指揮官的獨立武器站將配備額外的 0.50 卡。機槍。

甚至砲塔也不需全新設計，可以沿用Lynx 41步兵戰車的砲塔，差別在於Lynx 41的主要武器是30公釐機砲 。Lynx 120的主砲可沿用豹2主力戰車使用的Rh-120主砲，因為豹2戰車的國際銷量極好，因此Rh-120主砲也是銷量最好、使用經驗最足、最成熟的戰車砲。

同時，它也納入各種最新式的光電設備，包括自動目標檢測-追蹤設備，另有360度的環景攝影系統，使得車組人員有著極好的環境視野，減少對目標判斷的工作量。

既為輕型戰車，裝甲不可能與主力戰車同級，但是安裝主動防禦系統 (ADS)後，就能在距離外先行擊落火箭彈和反戰車飛彈，大幅提升乘員的安全。