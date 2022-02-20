台灣競速滑冰選手黃郁婷在北京冬奧穿中國隊服引發爭議，行政院19日下令要求教育部、體育署針對黃郁婷的不當言行進行調查，並為適當之處分。東華大學教授施正鋒十分納悶，到底黃郁婷觸犯了什麼天條？同時，他也推測這次的風波和黃郁婷過去在政治立場上的表現有關。

施正鋒今天(20日)在政論節目《新聞大白話》中表示，到底是我們的規定模糊不清？還是執行的時候雙重標準？「我通常對於非政治人物要求比較輕」，且運動員可能沒想那麼多。同時，施正鋒認為，奧運本來就是希望透過比賽降低這種敵意，「我是這樣想」。

施正鋒指出，演藝人員、歌星要賺錢，就會順風講一些話，「但像黃安那種就比較奇怪」；而科學家則是會比較擔心國家機密問題，但像美國這幾年查得有點過火，他們現在也在討論是不是一定要到這種程度，因為有時科學和軍事的界線不是那麼清楚。

施正鋒也十分納悶，黃郁婷到底犯了什麼天條？「她好像本來是比較親民進黨，好想是有捐什麼東西」。這時，同台的國民黨台北市議員徐巧芯補充，黃郁婷曾幫總統蔡英文站台，「還拿金牌過去」。施正鋒則說，「還幫她站台是不是？所以我在想說，他們在生氣，是不是像上次罵鄭麗文那樣，你本來是我們這個陣營的，有點背叛，是不是惱羞成怒？未來她如果有可能繼續得金牌，會這樣子嗎？」

施政峰也說，可能我們的運動員不知道這些東西，經過這次教訓，法規弄清楚，不要讓大家動輒得咎。