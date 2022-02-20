台中市改善候車環境，全市所有公車招呼站點設置虛擬電子站牌，民眾只要透過手機掃描站點專屬二維條碼QR-CODE，可立即連結公車動態資訊。中市交通局長葉昭甫今天指出，目前針對台灣大道、北屯、中清及崇德等主要幹線路廊公車站點，已完成張貼虛擬電子站牌，其他各路廊持續製作張貼。

葉昭甫表示，因受道路設施與環境限制，大多數公車招呼站無法設置智慧型站牌，中市目前共有7000處公車招呼站點，設置智慧型站牌的點位僅有1100處，交通局開發虛擬電子站牌，依各站行經路線製作專屬二維條碼，讓民眾也能掌握公車即時到站時間。

葉昭甫指出，配合近期實施的幹線公車，台中公車站點虛擬電子站牌將優先張貼於6大幹線公車路廊，目前已完成台灣大道、北屯、中清及崇德等路廊，未來將再持續精進公車動態資訊，提升智慧公車服務。

交通局表示，透過手機掃描QR-CODE可另連結站牌報修功能，民眾若發現站牌破損，可透過系統進行回報，交通局將立即派員修復，維持整體候車環境品質及強化智慧公車服務。