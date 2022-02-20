彰化縣僑信國小校長黃榮森在「員家藝廊」舉行「福虎生豐～翰墨飄香」個展，讓人欣賞書法之美。（線西鄉公所政風室提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣僑信國小校長黃榮森在「員家藝廊」舉行「福虎生豐～翰墨飄香」個展，讓人欣賞書法之美。（線西鄉公所政風室提供／吳敏菁彰化傳真）

國立員林家商舉辦70週年校慶辦理系列活動，特別邀請書法名家，也是師鐸獎師得主的彰化縣僑信國小校長黃榮森在「員家藝廊」舉行「福虎生豐～翰墨飄香」個展，讓人欣賞書法之美，也讓人看到了新創意，粿巾、砧板和樹葉都可以成帖。

黃榮森用心教育，曾經榮獲教育部師鐸獎、教育部教學卓越金質獎、教育大愛菁師獎等教育界三大榮耀，也是專業書會磺溪九怪及彰化縣書法學會的一員，平時醉心於書畫藝術，並熱衷於校園書法美學的推廣。

黃榮森表示，這次展出40多件作品，主要是較擅長的行草書體為主，除部分是以傳統宣紙為書寫媒材外，最特別的創意是廣泛運用日常中常見的材質加以手作而成，像是棧板、傘、竹、木板、木片、陶、麻布、粿巾、砧板、課桌板、早期檜木櫥櫃門板等，連校園的大王椰子樹葉都可以是創作的題材，實踐藝術生活化的精髓。

員林家商校長陳定宏說，榮幸邀請到黃榮森來展覽，黃榮森的書法造詣非凡，還將教育大愛菁師獎的獎金全部捐出，設立僑信國小書法獎學金，作為培育與傳承校園書法人才的搖籃。

這次展覽還結合線西鄉公所政風室辦理之廉政及消費者保護宣導，藉以深化各界對校園行政中立及消費者權益保障認識。