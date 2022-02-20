對於受文化部補助、用來宣傳台灣的《Taiwan Plus》影音串流平台，為其做設計的公司，被披露也曾經幫中國大陸媒體做品牌工作。前民進黨立委郭正亮認為，這真的是「哭笑不得，不可思議」，台灣這類公司很多，這有必要找外媒？難以理解。

王淺秋20日在《新聞大白話》表示，總統蔡英文曾在2121年8月30日《Taiwan Plus》國際影音串流平台開播時表示，此平台述說台灣的故事，是令人振奮的創舉。

王淺秋指出，網媒「Coindesk」的亞洲特派記者「Sam Reynolds」於2月14日在推特貼文，有一家設計公司，除了為《Taiwan Plus》工作外，也為中國大陸媒體做品牌工作。

前民進黨立委郭正亮認為，這真的是「哭笑不得，不可思議」，這有必要找外媒？台灣行銷團隊也做得出來，除非是要找懂英文的人，知道要怎麼用英文去描述，台灣沒有能力嗎？台灣這類公司很多，真的很奇怪。恐怕發包單位要檢討，怎麼回事？真的不知道為何要外包給這家公司，真是太難以理解了。