110學年度HBL高中籃球甲級聯賽20日戰況激烈，因為泰山高中稍早不敵74比77不敵東泰高中，稍晚出賽的松山高中只要能夠擊敗能仁家商，就能晉級4強，也讓比賽更加血脈賁張，松山、能仁激戰到延長賽，能仁在最後延長賽2分多鐘靠著史魯齊拿下2分以及罰球進帳7分的9比0攻勢關門，最終松山60比68飲恨能仁，松山未能晉級4強，而男子組4強也確定，就是南山高中、光復高中、能仁家商及泰山高中。

上季HBL男子組冠軍泰山高中，本季預賽3連勝晉級到12強複賽，但衛冕之路在這階段開始走得艱辛，僅收下2勝3敗但仍順利拿到8強門票，只是來到8強依然難熬，教頭廖文彬都自嘲本季要來「還債」，最終泰山3勝4敗，但靠著能人氣走松山，在泰山、松山同為3勝4敗情況下，因為泰山有對戰優勢，因此泰山拿到進入台北小巨蛋4強總決賽的門票。

雖然戰績不是很漂亮，但泰山還是再度前進到4強，廖文彬說：「感謝老天爺再給泰山一次機會，讓我們可以再拚回來。」