因預言新冠肺炎疫情爆紅的印度神童阿南德，幾乎每月都有最新預言，且不少人認為，台灣每次被點名都超準，不過有命理師打臉，印度神童的預言太過主觀，甚至有點過頭了，認為他可能知道「越辣才會越多人看」，所以講得很恐怖，但反而因此引起恐慌，並不是很好。

阿南德過去曾在預言中多次點名台灣，包括示警二月將有大災難，結果沒多久台灣就爆發桃機大規模群聚感染；此外，阿南德也曾警告，全球要小心「8星連珠」異相，短短幾天，台灣東部海域就接連發生強烈地震，都與印度神童預言不謀而合。

由於Omicron疫情持續延燒，印度神童最新預言中提到，2022年的三、四月依然會很戲劇化，直到五月疫情才會趨緩，引起人心惶惶，不過命理專家楊登嵙則認為，他的預言毫無根據，太危言聳聽。

楊登嵙解釋，任何的預測都還是有學理性，包括易經卜卦或紫微斗數等，也是大數據累積下來的，再加上個人的經驗，但印度神童的預言太過主觀，他甚至覺得內容有點太過頭了，可能是知道「越辣才會越多人看」，所以講得很恐怖，有點為了想紅而操作，但加太多辣不是很好。

楊登嵙指出，他去年曾透過易經卜卦預測2021年夏天會有疫情高峰點，但台灣會有驚無險地度過，最後結果也與預測相符。他認為占卜預測的用意應該是要讓人提防，而不是引起恐慌，他並肯定，台灣防疫相當成功，他對台灣很有信心，直言台灣有能力、也絕對會安全度過這波疫情。

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