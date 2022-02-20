針對民進黨議員初選擬參選人陳聖文、黃琳、陳霖翰等人近日的風波，民進黨立委蔡易餘今日於臉書發文表示，針對支持者憂慮民進黨恐遭滲透，對此將在周三民進黨選對會工作小組會議提案，訂定反滲透條款。

蔡易餘指出，近期黨內初選即將登場，雖尚未公告辦理登記，但各方已經對有可能參選人的背景提出質疑。不少支持者的憂慮，擔心中共對民進黨的滲透，但是也不能忽略對岸在民進黨內部製造矛盾跟內訌的野心，製造同志之間的猜忌與對立。

蔡易餘說，民進黨是一個民主政黨，面對問題，總是建立制度，用制度的理性，有效的檢視候選人。因此我們建議，民進黨內對參選人除了排黑以外，須訂定更高標準防止滲透的機制，增列反滲透條款嚴審參選資格，以安定民心並團結黨內。

蔡易餘表示，將在周三下午的選對會工作小組會議中提出，讓黨內先進先充分討論溝通之後，擬訂初步規範，提請中執會議決。