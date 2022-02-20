2022年縣市長選舉將於年底舉行，國民黨日前通過縣市長選舉候選人提名辦法，定調現任優先提名，若該區有2人以上有意角逐，則以協調代替初選。針對國民黨提名方式，資深媒體人黃暐瀚舉台北市議員羅智強、台南市議員謝龍介為例指出，國民黨現在「沒有機制」，才是最大的問題。

黃暐瀚20日在政論節目《新聞大白話》中表示，台北市議員羅智強看起來似乎想選桃園，但是黨中央會讓他選嗎？桃園有魯明哲、萬美玲、呂玉玲等3席立委，3位在地方都有支持者，也沒有說不選，桃園市議長邱奕勝即使說不選，但羅智強若要下去選，恐怕仍會有問題，到時要怎麼提名呢？

另外，黃暐瀚也指出，台南市是否會有初選，或是由國民黨中央再選一個人？因為國民黨在台南沒有立委，謝龍介以一個資深議員要挑戰市長寶座，連不分區立委都不要。如果有全國知名度的謝龍介都願意承擔一切，不選議員、也不要遞補不分區立委，就是要選台南市長、拚到底的時候，黨內機制卻沒有確定提名謝龍介，甚至連一通電話都沒有。

黃暐瀚點出，國民黨沒有機制會很麻煩，比如台南市長選舉戰，是用民調或是協調？不知道，提名沒有正常流程，很難取信地方其他想選的人。因此，開放登記，再進行協調，協調不成則進行初選，初選以後再提名，才是民主機制，而國民黨現在沒有機制，才是最大的問題。