谷歌前CEO施密特（Eric Schmidt）日前發表文章指出，美國政府的優柔寡斷導致在5G開發競賽中遠遠落後於中國，去年第3季美國網路下載速度尚不及中國的1/3，他呼籲拜登政府將5G列為國家優先事項，否則5G的未來將屬於中國。

據俄羅斯《衛星通訊社》報導，施密特與哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）聯名發表文章呼籲，美國政府應加大投資5G技術，因為美國「幾乎在5G方方面面都遠遠落後，而其他國家，包括中國，則走在最前沿」。

文章指出，5G不僅提供超快網速，而且廣泛應用於工業和軍事技術。「達到真正的5G速度可為自動駕駛汽車、虛擬實境應用（如元宇宙）及其他尚未開發的領域帶來類似的突破性進展。大量應用不僅有益於一國情報機構，還可增強其軍事實力。」

文章引用Speedtest數據顯示，2021年第3季度中國網路下載速度中位數為299 Mbit/s，而美國為93.73 Mbit/s，尚不及中國的1/3。中國為5G分配了「最有效頻段，而美國AT&T和Verizon等運營商卻在4G和5G方面使用相同頻譜。

文章總結稱，「美國在5G競賽中的可悲表現表明美國在具有重要戰略意義的技術上沒有跟上中國，而且中國在高科技製造、綠色能源以及AI應用的許多方面也領先於美國。」