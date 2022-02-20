台灣YouTuber近年如雨後春筍般冒出，影片類型包括電玩、美妝、開箱、美食等，多元題材也讓YouTuber圈競爭愈趨激烈。近日有網友在PTT討論一位實力YouTuber，引起粉絲稱讚是「台灣YT界業配先驅」，儘管被許多人嫌棄過氣、難笑，但喜歡的人認為他的影片很有創意，別人模仿不來，他就是「HowHow」（陳孜昊）。

有PTT鄉民13日在八卦版（Gossiping）上發文問卦：「HowHow能維持高觀看次數最大原因為何？」，他認為HowHow在PTT、八卦版上被許多人嫌棄過氣、難笑，但還是有約50萬觀看次數的能力，偶爾破100萬觀看，就算降也會有20、30萬，讓他好奇為什麼HowHow能一直維持穩定點閱？

貼文一出，隨即就釣出HowHow的粉絲回應：「最近覺得Howhow的影片都蠻有創意的」、「我還是笑得出來啊！我看了想笑就會繼續看」、「How很讚ㄚ，影片不知不覺都看得完」、「就真的廢到有梗XDDDDD」。

也有人分析指出，HowHow之所以能維持點閱率是因為有實力，且是台灣YouTuber的先驅：「真的有實力啊，內容有料常常有佳作，影片剪輯也有水準」、「沒為了業配整個風格都走鐘就很值得鼓勵了」、「業配腳本有鑒別度吧？廢到笑風格僅此一家」、「他的影片路線風格沒人能模仿，也不是那種被受限單一市場的開箱旅遊的老梗片」、「可以把業配當梗，他是第一人」、「台灣YT業配風氣先驅，如果沒有how，台灣業配一樣硬」。

但推文區裡也有人持反對意見，認為HowHow的客群不同：「跟全盛時期相比降不少了吧？笑點總是會老」、「我還真的沒看過，但是身邊很多朋友都有看」、「之前發現他幾乎都是業配影片，就沒看，現在不知道怎麼樣」，網路上總是有不同聲音，但似乎肯定的評語多過否定。

HowHow和女歌手鄧福如交往4年後於2019年步入禮堂，婚禮上證婚誓詞閃瞎許多人。他日前上理科太太的頻道節目，和大家聊自己成為爸爸後的日常，他表示自己目前工作量排得很少，一天只工作三~四個小時，就是希望能一起分攤小孩子的事情，婚後好丈夫與好爸爸的角色兼顧。