近期,《紐約時報》 (The New York Times)在美國地鐵站展示新的廣告文宣指控哈利波特作者JK羅琳的反跨性別言論,試圖改變大眾的童年印象,想像一個沒有作者的經典系列小說,不過此舉卻激怒了許多左翼分子紛紛表示抨擊。

《紐約時報》新釋出的廣告文宣。

斗大的3條廣告標語Lianna is imagining Harry Potter Without Its Creator. Lianna is A Harmony of Flavors. Independent journalism for an independent.訴說了主角蓮娜(Lianna)象徵和諧的價值觀等等。意思是「蓮娜,一個和睦的多元主義者,一位獨立思考者,想像著一個沒有作者的哈利波特。」更暗指蓮娜正在打破二元對立,紐時似乎正在尋找更年輕、更多元的客群。奇怪的是,唯一提到的作者是故意刪除的,代表JK羅琳已經成為「無名氏」。廣告一出立刻迎來兩極評價,有人認為該廣告「很可笑」,還反諷說「喬安娜正在期盼沒有白癡的紐約時報。」不過也有人認為這是對JK羅琳的屈尊俯就。

經典劇作哈利波特的原著作者JK羅琳(J.K Rowling)2020年曾公開發表對跨性別人士的看法,她甚至還在推特寫下:「如果性不是真的,就沒有所謂同性相吸。」不過卻因為一句「有月經的人才是女性」惹怒許多跨性別人士,她堅持透過變性的女性與生理女性不能混為一談,兩者是獨立區分。除了外界批評聲浪,哈利波特同組演員也都抱持反對立場,JK羅琳也因此在《哈利波特20周年:重返霍格華茲》的大團圓中畫面被砍,只留下少數訪談片段。

哈利波特可以說是經典中的經典,相信也是許多人的童年回憶。就有網友將這項廣告文宣PO上PTT引發軒然大波,留言區清一色都認為此舉實在太荒謬,說道:「你可以不爽她,但不能否認JK是作者的事實。」、「美國人是怎樣…可憐…」甚至感慨美國社會充斥一堆自以為政治正確的「社會正義戰士」 (SJW)。