陽光基金會承接由台北市勞動力重建運用處委託經營之「建北加油站」，歷經兩年半由裡到外的整建工程，提升改善公安、環保等品質後，建北加油站正式開幕，站內不僅寬敞明亮，並增設柴油、洗車服務，為台北市民打造一個溫暖、專業、舒適的加油洗車空間，而該加油站也是陽光基金會繼市民加油站後所經營的第二家加油站，以社會事業經營模式服務四種類別的身心障礙朋友，透過職務再設計、心理支持、體適能訓練、認知訓練、儲蓄／安養信託等服務，支持身心障礙者獲得自信自立與自主的人生。
活動中啦啦隊女神壯壯與陽光加油站身障員工們以充滿熱情活力的加油舞揭開序幕；陽光建北加油站站長王顧婷說：「我們相信身障朋友有無限可能！在陽光加油站裡，每天都能看到身心障礙朋友的進步與成長，他們充滿活力的燦爛笑容讓人感受到「快樂工作，就有希望！」未來，這裡不只是加油站、更是一個讓人充滿正能量的心靈加油站！」
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