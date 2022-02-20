位於台北市建國北路前往國道1號的陽光基金會建北加油站正式開幕，員工們引導車輛進站加油。（劉宗龍攝）

位於台北市建國北路前往國道1號的陽光基金會建北加油站正式開幕，員工們站在車道入口處迎接客人上們。（劉宗龍攝）

陽光基金會建北加油站致力打造一個身障友善職場，站內提供提示看板及圖卡等工作輔具，幫助身障員工順暢完成加油、結帳等工作，減少出錯率。（劉宗龍攝）

陽光加油站的忠實顧客王先生開車來剛開幕的建北加油站捧場，不僅為愛車加油，也為加油站身障員工加油。（劉宗龍攝）

陽光基金會建北加油站開幕，聽障員工拿著溝通板請客人確認要加的油品種類、容量及結帳方式等。（劉宗龍攝）

陽光基金會建北加油站開幕，員工們分工合作仔細清洗及擦拭顧客的車子。（劉宗龍攝）

位於台北市建國北路前往國道1號的陽光基金會建北加油站舉行開幕記者會，台北市議員王浩（前左2）、梁文傑（前右3）、中油油品行銷事業部副執行長張慧蘋（前左3）、陽光基金會董事長楊瑞永（前左4）及台北市勞動局副局長陳惠琪（前右4）等人一同合影。（劉宗龍攝）

陽光基金會承接由台北市勞動力重建運用處委託經營之「建北加油站」，歷經兩年半由裡到外的整建工程，提升改善公安、環保等品質後，建北加油站正式開幕，站內不僅寬敞明亮，並增設柴油、洗車服務，為台北市民打造一個溫暖、專業、舒適的加油洗車空間，而該加油站也是陽光基金會繼市民加油站後所經營的第二家加油站，以社會事業經營模式服務四種類別的身心障礙朋友，透過職務再設計、心理支持、體適能訓練、認知訓練、儲蓄／安養信託等服務，支持身心障礙者獲得自信自立與自主的人生。

活動中啦啦隊女神壯壯與陽光加油站身障員工們以充滿熱情活力的加油舞揭開序幕；陽光建北加油站站長王顧婷說：「我們相信身障朋友有無限可能！在陽光加油站裡，每天都能看到身心障礙朋友的進步與成長，他們充滿活力的燦爛笑容讓人感受到「快樂工作，就有希望！」未來，這裡不只是加油站、更是一個讓人充滿正能量的心靈加油站！」