基隆一名湯姓婦人接手多筆逝世丈夫留下的房產，其中一間位在內湖區房屋因價值高昂，當時直接將房地所有權轉給2名湯姓兒子，但租金仍由湯婦收受。2015年湯姓兄弟趁母親罹患失智症，冒名提領1000萬元存款，辯稱是領取歷年來應擁有的房屋租金，直到湯婦離世，其女兒發現帳戶金額短少，憤而提告。基隆地院近日審結，認定湯姓兄弟觸犯偽造文書罪，各處1年10月。

判決書指出，湯婦2015年1月6日，因雙下肢無力併溝通障礙被送至長庚醫院，治療後其行動與溝通反應等仍未達正常狀態，於同年12月1日被醫生診斷為「失智症」，並於隔年3月31日經醫院鑑定，認有「中度失智症」情形，湯姓兄弟藉機拿取母親存摺、印章，分8次領走帳戶內1000萬元，湯婦的女兒在母親離世後，清點其存款時發覺有異，認為弟弟們侵害自己繼承權益，且涉犯偽造文書罪，憤而提告。

法院審理時，湯姓兄弟否認犯行，辯稱有一筆內湖房地所有權為2人所有，但租金皆由母親收受，當時是要領取屬於自己的租金，沒有不法所有意圖及詐欺故意。湯弟則稱，自己是接到哥哥的指示，母親於2015年2、3月間，意識清楚前，有表明要將内湖租金1000萬元，轉匯給兄弟2人各500萬元，才會取款。另外，他提及，2009年分割遺產協議時，有提過房產租金問題，當時代書是姊姊找的，若有問題，怎麼可能同意。

湯婦的女兒則向法官表示，當初父親過世有簽署財產分割協議書，裡頭有一條是弟弟們可以收取內湖房產租金，當時有向代書反應，應該是母親代收，此項與口頭協議不符，但代書表示，實際情形可以不用按照，母親才會簽名蓋章，並提及，弟弟們提領的是母親的定存單，與內湖租金並無關連，不能相提並論。

法官調查，湯老婦人2015年1月中風，還罹有失語症，生活起居需照護人員照顧，雖可下床坐輪椅活動，但行動和溝通反應，仍未達正常，同年又被診斷為失智症，難認定湯老婦人同意兄弟二人提領存款，另湯姓兄弟提出內湖房產歷年租金資料表與提領金額並不相符，加上湯婦帳戶內已有固有存款，具混同情形。

基隆地院近日審結，法官認定，湯姓兄弟10多年來未對租金交付向母親提出疑義，卻於母親失智時才提領，有違經驗法則，依觸犯偽造文書等6罪，分別判處有期徒刑10月，應併執行有期徒刑1年10月，全案可上訴。