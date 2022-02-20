110學年度HBL高中籃球甲級聯賽8強賽在20日劃下句點，賽前確認已經晉級的能仁家商，儘管陣中有多名傷兵，不過還是和想要取勝晉級4強的松山高中拚戰到延長賽才分出勝負，賽後能仁家商史魯齊表示，僅管無關球隊自身晉級，但球隊能夠以8強賽最後一場勝利漂亮晉級，絕對不會輕易讓出勝利。

「儘管只是一場我們輸贏都確定晉級4強的比賽，但還是想贏，因為我們不打心虛的球。」賽後史魯齊這麼說，雖然8強賽開打前一周左右他又傷到開過刀的腳，所幸及時回到球場助隊，20日與松山一戰，包括正規賽第4節最後11秒追平比數的2分，全場繳出21分、9籃板，幫助能仁68比60擊退松山。

高一就和球隊一起前進過台北小巨蛋並校奪冠軍的史魯齊並說，上個賽季未能拚下4強，和同期隊友對於淘汰的畫面銘記在心，當時就承諾這個賽季要打回來，如今順利坐到，他也很開心，並感謝高二學弟鄒子羲此役在籃板的貢獻，鄒子羲本戰抓下11記籃板。

能仁教練李正豪表示，雖然不論輸贏都確定晉級4強，但球員都很想贏，甚至前一天受傷的高一後衛王翊仲都還是想上場，但為了保護球員，決定還是讓王翊仲好好休息，4強總決賽再好好上場發揮，能夠用勝利在8強賽劃下句點，可以對球隊面對總決賽提升信心。