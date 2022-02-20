現年95歲的英國女王伊麗莎白二世出現類似感冒的輕微症狀，隨後英國白金漢宮證實女王的病毒檢測呈現陽性。但是因為情況不嚴重，決定先不做隔離，而是繼續在溫莎堡進行簡單的公務行程。

據了解，她已接種3劑疫苗，王室醫生認為不會有大礙。

Buckingham Palace has announced the Queen has tested positive for COVID-19 and is experiencing mild cold-like symptoms but expects to continue light duties at Windsor this week



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天空新聞(SkyNews)報導，英國王室這一波疫情先從查爾斯王子(Prince Charles)開始，他在本月第2次病毒檢測時呈陽性，隨後其妻康沃爾公爵夫人卡蜜拉(HRH Camill)也確診。另外王室消息人士稱，在查爾斯病毒檢測前幾幾天，才剛與母親見過面。

英女王伊麗莎白一二世在幾周前剛度過在位70周年的「白金禧年」，成為有史以來在位時間最長的英國君主，期間免不了有許多公開活動，外界相當在乎95歲的英女王健康情況。

白金漢宮的一份聲明說：「女王最新的病毒檢測呈陽性，陛下也確實出現類似感冒的輕微症狀，但不影響精神，預計未來一周將繼續在溫莎堡進行適度工作。」

「她會繼續接受醫療護理，並遵守醫生的指示。」