近一段時間以來，部分大陸城市的房市調控和銀行信貸政策開始發生變化。例如重慶和江西贛州的不少銀行已將首套房貸首付比例降至20％。對此大陸專家表示，國家對於差別化住房信貸政策早已明確規定，只要底線不被突破，不放水，房市基本面不會有巨大變化，「會趨穩但不會反彈」。

中信證券銀行業首席分析師肖斐斐認為，部分地區下調首套房首付比例，仍在監管部門文件規定的浮動範圍，屬於因城施策下的局部合理調整，判斷為銷售下行背景下的「穩房價、穩預期」因應措施。

肖斐斐表示，此次像是山東菏澤市調整購房者的首付比例，則標誌需求端政策優化的開啟，後續各地需求端政策有望依據銷售情況而因城施策推進，此外房地產融資政策也有調整優化空間。

據《證券時報》引述易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進也說，從目前各地發布的房地產政策來看，動作雖然多但影響力並不大。從實際過程看，降低首付是最好的措施。