驚悚影像曝！BMW雨中國1狂飆自撞 「1人噴飛2人夾死」遺體變形（社會事新聞影音）

國道1號死亡車禍 BMW自撞成廢鐵1人噴飛2人夾困釀3死(翻攝照片／戴上容新北傳真)

國道1號死亡車禍 BMW自撞成廢鐵1人噴飛2人夾困釀3死(翻攝照片／戴上容新北傳真)

國道1號南下五楊高架匝道分岔處，今天（20日）凌晨0時許發生死亡車禍，一輛白色BMW自撞分隔島，車上3名男子，1人噴飛車外、2人夾困車內，送醫皆宣告不治。一段行車紀錄影像曝光，只見BMW在大雨中以極高速度狂飆，瞬間就只剩下車尾燈，不少網友看完直言，下雨天還敢開那麼快，只能說是「天擇」、「達爾文」，幸好沒撞到別人。

一段78秒的行車紀錄影像可發現，當時國道上大雨滂沱、視線不佳，但白色BMW從畫面左方閃電般出現，以極高速度向前狂飆，僅2～3秒就只能看到它的車尾燈。而再見到這輛白色BMW時，它已經卡在中央分隔島上，車尾騰空、車頭粉碎、車體嚴重變形、排氣管還掉落一旁路面，整輛車面目全非，變成一台廢鐵。

不少網友看完BMW雨中國道「極速片」，感嘆：「我的天...駕駛沒有驚嚇過度，看影片的我都緊張了」、「天雨路滑，車速超過150，晚上視線不佳！沒對準⋯年輕人不知道怕，結果死整車」、「雨天還敢飆那麽快，只能說天擇，好消息是沒撞到別人」、「一大堆雨天還要開超快 幫忙死神衝業績的」、「有些人自以為開著豪車就可以在雨中肆意狂奔，殊不知水漂效應對任何車子都會公平對待，即使安全配備再齊全的豪車遇到水漂也沒用，因為無知而送命真是可悲」。