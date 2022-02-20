品牌廠微星科技宣布為期一個月的「2022春季健檢」活動將於3月1日正式開跑，旗下包括筆電、桌機、AIO一體成型電腦，及主機板、顯示卡等任一產品，不限保固期內，皆可於3月31日前透過網路預約到府收送，或自行送至微星MSI全省直營或授權服務中心，即享免費健檢服務一次。

健檢項目包括外觀清潔與風扇清潔、BIOS更新、硬碟及周邊功能檢測、記憶體掃描、散熱模組保養等，依不同類型產品提供專屬健檢服務項目。

為避免防疫期間人潮聚集，MSI健檢活動今年亦貼心提供免費到府收送服務，消費者除了可透過MSI「2022春季健檢」 活動網頁申請預約到府收送，若有包材需求，亦可致電微星客服申請原廠外箱及包材，保護愛機運送的安全。（微星客服專線：0800-018-880，手機用戶請改撥付費專線：02-80243029）

此外，消費者也可直接透過微星會員中心預約系統，自行選擇時段至展示服務中心。微星亦提醒消費者，參加健檢前務必先自行備份硬碟資料，以免重要檔案遺失；如選擇到府收送服務，請務必以產品原有包材或其它合適包材妥善包裝。

為提供消費者更完善優質的服務品質，去年九月於新北市中和區成立的微星科技展示服務旗艦店，也在此回春季健檢服務據點之列，消費者除了可以體驗及選購MSI全系列最新款的電腦產品及週邊精品，同時還可透過大片玻璃窗看到產品檢修、健檢的情況。

於活動期間參加健檢並填寫問券，即可獲得來店禮「MSI質感霧黑工具袋、客製化口罩五色組」乙份，另還能享有加碼抽獎資格，有機會將MSI 27吋電競螢幕Optix AG274QRF-QD、電競週邊套組（包含電競鍵盤GK20、電競滑鼠GM11、電競耳機GH20、龍魂滑鼠墊GD30）等贈品帶回家。上述活動贈品數量皆有限，送完為止。