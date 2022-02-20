成大鯨豚中心四草搶救站在安南區成立17年來，一直是台灣「海保救援網」重要成員，海洋保育署2年前將成大安南校區的海洋野生動物收容中心，改建為「南瀛海洋保育教育中心」，20日完工啟用，18年前在台南市區道路氣爆的抹香鯨被製成骨骼標本，成為開幕展示主題。

網路上一直有則「都市傳說」敘述曾有隻鯨魚在台南市區道路氣爆，內臟噴滿街道嚇得民眾目瞪口呆，許多年輕人以為只是網路故事，卻是台南真實發生過的事件。

現在民眾有機會親眼目睹當年氣爆傳說「主角」現身，海保署20日在成大安南校區揭牌「南瀛海洋保育教育中心」，館內將抹香鯨、大村鯨與喙鯨3大主角骨骼標本懸吊起來，當成標本展示，其中抹香鯨骨骼即是當年在街頭氣爆的鯨魚。

為救援擱淺的海洋保育類野生動物，成大安南校區17年前設置鯨豚中心四草搶救站，至今處理252件共340隻鯨豚擱淺通報案件，其中原地釋回29隻、進入救援站共86隻、成功野放9隻，也因發現死亡鯨豚腹內堆積塑膠袋，讓台灣海洋生態保育成為國際關注話題。

海保署挑選20日世界鯨豚日揭牌「南瀛海洋保育教育中心」，透過動、靜態展示介紹鯨豚演化、台灣海域常見鯨豚、鯨豚構造、運動方式、感官能力及鯨豚擱淺救援情形，執行台灣海域生態環境守護計畫。