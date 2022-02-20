俄羅斯與盟國白俄羅斯的聯合軍演原定今天落幕，但白俄突然宣布延長演習，此舉將進一步加重烏克蘭承受的壓力。西方領袖已示警，俄國很快就會攻烏。

綜合法新社與路透社報導，白俄國防部長宣布，上述決定跟白俄與俄國「對外邊界附近的軍事活動增加有關」，同時也是因為烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbass）情勢更加緊張。

這份國防部聲明並未明確指明演習結束日期。

北大西洋公約組織（NATO）表示，俄國在白俄境內部署多達3萬軍力，這可能被拿來當成入侵烏國的侵略部隊；莫斯科當局則屢次否認有這類意圖。

白俄強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）緊密結盟；白俄2020年經歷大型反政府示威期間，俄國動用政治力量力挺白俄當局，隨後兩人的盟友關係更加堅定。

英國廣播公司（BBC）今天報導，英國首相強生（Boris Johnson）受訪時警告，蒲亭的想法可能「不合邏輯」，所以威脅制裁可能不足以阻止俄國進犯烏克蘭。

強生告訴BBC，制裁「可能不足以遏制不理性的行為人，此刻我們必須接受，蒲亭對此事的判斷可能不合邏輯，沒看到眼前的災難」。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）今天則表示，隨著俄國持續升級烏克蘭邊界的緊張情勢，西方盟國不能一直遞出橄欖枝。

米歇爾在慕尼黑安全會議（ Munich Security Conference）上問道：「現在還有個大問題：克里姆林宮究竟想不想對話？」

「在俄國試射飛彈、持續集結軍力的同時，我們不能老是遞出橄欖枝。」

在美國發布聲明稱俄國可能隨時攻烏後，荷蘭外交部今天表示，基於安全考量，已決定把駐烏大使館人員從首都基輔（Kyiv）暫時遷往烏國西部的利維夫（Lviv），跟進許多國家與北約的做法。

荷蘭政府上週已呼籲荷蘭公民盡快離開烏國。