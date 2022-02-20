英國女王伊莉莎白二世 確診新冠 20:522022/02/20 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國白金漢宮20日宣布，95歲的英國女王伊莉莎白二世確診新冠肺炎，惟症狀溫和，預料本周仍將在溫莎堡繼續少量的皇室職責。 白金漢宮表示，女王將接受醫療照顧，及遵循所有適宜的指導原則。 英國女王在去年1月接種過第一劑疫苗，但白金漢宮拒絕透露是否有再後續施打疫苗。 香港新冠疫情爆發後已46死 40人都沒接種疫苗 佛道雙修團增新店男確診 Ct值僅13 #英國女王 #白金漢宮 #伊莉莎白二世 #確診 #新冠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 內蒙古呼和浩特爆疫情 陸國務院派出工作組赴當地 18:092022/02/20 兩岸 香港疫情爆發 多間醫院帳篷候診病人暫時清零 10:442022/02/20 兩岸 組團出國最快第3季鬆綁 旅遊業：腳步落後 04:102022/02/20 生活新聞 宗教協會燒到校園 還需觀察2天 04:102022/02/20 焦點要聞 新增確診和死亡下降 英國義大利疫情持續趨緩 10:312022/02/20 國際 6確診足跡 跑遍北市捷運超商賣場 04:102022/02/20 焦點要聞 打疫苗新增6救濟案過關 最高領40萬 接種這牌子 14:292022/02/20 生活 本土＋4 境外移入大增66例 日本12例最多 14:042022/02/20 生活 大陸昨增105例本土確診 內蒙古呼和浩特疫情未歇 10:592022/02/20 兩岸 高雄連2天「嘉玲」 陳其邁：居家隔離採1人1戶為原則 15:212022/02/20 生活 北投男入境31天才確診 曾逛天母SOGO、陽明山 15:522022/02/20 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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