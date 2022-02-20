英國白金漢宮20日宣布，95歲的英國女王伊莉莎白二世確診新冠肺炎，惟症狀溫和，預料本周仍將在溫莎堡繼續少量的皇室職責。

白金漢宮表示，女王將接受醫療照顧，及遵循所有適宜的指導原則。

英國女王在去年1月接種過第一劑疫苗，但白金漢宮拒絕透露是否有再後續施打疫苗。