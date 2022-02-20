高雄市長選戰將在年底登場，國民黨或推派誰挑戰現任市長陳其邁，也是個就關注的焦點之一。前民進黨立委郭正亮坦言，國民黨在高雄的困境，猶如民進黨在新北的狀況，若藍營要推派李四川出馬，黨中央還要花費心力說服，但他也認為，陳其邁憑藉爭取到台積電投資，連任成功的機率很高。

郭正亮20日在政論節目《新聞大白話》中表示，高雄國民黨有參加就好，這就好像我們討論民進黨選新北，而國民黨會希望有比較強的人選，因為上次選得很好，他們希望有強大母雞，但高雄討論空降沒有意義，歷任市長中只有陳其邁是在地人。

郭正亮指出，台灣會在意空降的地方很少，桃園就是其中之一，桃園到現在通通都是本地人當選，雖然有些地方很在乎，但高雄就是例外，結果偏偏在講高雄，這很奇怪。

郭正亮認為，國民黨要建立一個制度，不要在那邊猜，有制度讓大家來選，民調第一就出線。民進黨就是因為有制度，比較不會猜是誰，猜這沒意義，反正到時候就比民調，沒有人會去提一定會是誰。

郭正亮分析，如果是李四川出馬，就是回饋一份對高雄市的情，和陳其邁是君子之爭，李四川把專長和建設講一講，就算沒選上，陳其邁也會吸收意見，但李四川和蘇俊賓在民間就業，是不是願意離開工作？他們工作都不錯，這就是中央黨部要去勸說。

郭正亮還說，民進黨並不是害怕高金素梅參選。同時，陳其邁光憑爭取台積電投資就能連任，而民進黨在新北打敗侯友宜的難度很高，但也不能不參加，所以也是鼓勵大家參選。