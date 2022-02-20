加拿大首都渥太華的卡車司機抗議活動持續3星期還未平息，警方的驅逐行動也增大力量，自周五早上開始努力鎮壓抗議活動以來，警方已經逮捕了 170 人，並拖走了 53 輛汽車。

半島電視台(Aljazeera)報導，警方在星期六再次使用擴音器警告人群立即離開，否則就會被強制逮捕。警方在推特上發表的聲明說：「我們請你們離開，也給了各位離開的時間。然而人群卻對警察發發動充滿憤怒的攻擊性行為，我們只能以更強硬的方式驅離，必要時以化學刺激物，制止攻擊警官行為。」

自稱「自由車隊」(Freedom Convoy)的抗議團隊表示，由於警察採取更嚴厲的手段，他們只能請卡車司機撤離，許多卡車在周六確實離開了市中心。

警察強驅逐卡車的手段相當強烈，如果車內沒人，就以拖車拖車，如果車上有人，就砸碎車窗以逮捕在車內的人再拖走車子。與前幾天相比，抗議者的總數已急劇減少，目前僅剩幾百人留在警方封鎖線內。

如今抗議者只有剩數百人，雖然高呼「堅持到底」，也試著以手臂勾手臂成為人牆，但警察的人數和力量很容易將他們衝散。抗議組織者表示，在周五的衝突中，有抗議者遭到踩踏，警方對此予以否認。

抗爭團體在推特上表示，「對渥太華執法部門濫用權力感到震驚」，為了避免更大的傷害，我們的卡車司機會離開國會附近，避免遇到進一步的暴力。」

警方在推特上回應，「我們相當注意跌倒抗爭者的安全。跌倒的人都能自己站起來離開。我們不知道有任何傷害。」

這場抗議事件者最初是對跨國卡車司機的強制COVID-19疫苗接種政策，也就是進入美國的卡車司機必須強制接種疫苗，但之後抗爭演變成對杜魯道政府的不滿。

加拿大總理杜魯道動用緊急權力法，賦予他的政府有更多的權力來制止抗議活動。他授權銀行和金融機構，可以在沒有法院命令的情況下，暫時凍結涉嫌支持癱瘓首都交通者的賬戶。

很快的，公共安全部長門迪奇諾（Marco Mendicino）表示，緊急權力凍結了至少 76個銀行帳戶，總計320萬加幣(7千萬新台幣)不得使用。

加拿大國會對於緊急權力的辯論於週六恢復，最終投票將在星期一進行。杜魯道的遊說成功，除了執政的自由黨會支持以外，在野黨當中的新民主黨也表示會支持，保障杜魯道的緊急權力可以繼續推行。

不過，包括美國前總統川普在內的不少美國政經界人士則選擇支持加拿大抗議者，主要理由是保衛自由主義。其中特斯拉公司(Tesla)首席執行長馬斯克(Elon Musk)在推特說：「我多希望我能幫忙…似乎在下次選舉中投票是一種補救措施。」