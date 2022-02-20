2022年高雄市長選戰，國民黨應該派誰出戰?《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，若由中廣董事長趙少康去選高雄市長會是好牌。前立委沈富雄對此也十分認同，更直言，若屆時台南、高雄和屏東，分別由台南市議員謝龍介、趙少康、前國民黨立委柯志恩出馬，將是黃金陣容。對此，媒體人黃揚明直言，若高雄讓趙少康去選，他處境會有點尷尬。

黃揚明19日在《中天新聞》政論節目「周末大爆掛」，談及2022縣市長選舉選情，他表示，沈富雄的話國民黨聽聽就好，畢竟他是民進黨大老，他所提這幾個人的確很具話題性，但從這幾天當事人回應來看，這3個人都沒有意願，但如果真如謝龍介所言，朱立倫願意親征台南，勢必會把話題帶動起來，這是一種戰略上的考量，但目前來看朱立倫也沒有意願。

【週末大爆卦下】時中就是很想選嘴上不敢講?等疫情等派系鬥?藍營朱立倫.趙少康.柯志恩搶戰南台灣? @大新聞大爆卦 完整版 20220219

黃揚明並指出，沈富雄拋出這樣的論述，某種程度可能是他想主持趙少康的節目，變成「大佬戰情室」，但趙少康現在畢竟是藍營的領袖人物之一，不管他會不會去選，沈富雄這話讓趙少康變得有點尷尬。

談及屏東縣長人選，黃揚明還說，綠營現在初選分裂，未來會不會合作很難說，而柯志恩是個好人選，形象一直不錯，她去選是有可能可以翻轉，但是前提是要有意願，如果都沒有意願，那就看不到可能性。