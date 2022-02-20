新北市新店開明高職，兩年前起停招新生，今年6月最後一批300多名3年級學生畢業，將成為新北市首間退場高職。新北市教育局表示，市府自2019年起展開輔導退場，教師也給予資遣與轉介輔導，未來將朝非營利幼兒園與長照機構方式辦理，是新北首間因為少子化退場的高校。

開明高職創立於1964年，目前有正規班資訊科、汽車科、美容科、餐飲管理科、觀光事業科、流通管理科等六科。另設餐飲技術、汽車修護、烘焙食品實用技能班。餐飲科、觀光事業科及流通管理科輪調式建教班。

開明全盛時期有6000多人，培育許多技職人才，隨著少子化，人數目前僅300多人，今年6月退場，消息傳出，網友不免感慨，「東南西北二開二強又少一間」。

新北市教育局表示，新北市2019年起委託台灣師範大學組成專家小組，協助本市私立學校轉型輔導。為協助開明工商永續發展及轉型輔導，該校自2020年自願申請參與轉型輔導專案，經輔導後朝停招後轉型方向辦理，期間逐年停招讓學生順利畢業。

另外教師亦逐年給予資遣、轉介他校及優退等方式處理，110學年度高三為在校最後一屆，未來將朝轉型為非營利幼兒園或考量國內高齡化需求設立長照機構等社福機構辦理。本局將持續積極協助該校後續轉型規劃，給予必要的行政協助。