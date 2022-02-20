波音787夢幻客機不交貨 美國航空夏季減班 21:222022/02/20 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於波音787夢幻客機遲遲不交貨，美國航空被迫宣布今年夏季縮減航班，諸如西雅圖往返倫敦、洛杉磯往返雪梨、達拉斯往返聖地牙哥的長程航線都將暫時停飛，而原定夏季推出的達拉斯往返特拉維夫航線也將延期。此外，往返邁阿密及聖保羅的航線也將縮減班次。 塞港燒到刮刮樂 恐嘸新品可賣 台彩回應了 波音787夢幻客機缺陷遲遲未解 1月交貨量下滑 #往返 #夢幻客機 #交貨 #美國航空 #達拉斯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太陽光電、離岸風電 雙延宕 國產化進度落後 完工晚一年 04:102021/12/20 財經要聞 海轉空貨運增 觀光解禁可期 航空雙利多 機票比船票搶手 04:102022/02/10 財經要聞 中庄調整池道路換貌通車 鶯歌往返大溪更方便 15:362022/01/28 寶島 春節連假疏運 往返金瓜石客運加開班次 16:242022/01/11 生活 長榮造新櫃 下季陸續交貨 04:102021/12/28 證券．權證 春節連假 蘇花初一至初三恐最塞 04:102022/01/12 地方新聞 華信高金線首航金門 鄉親和旅客往返更便捷 14:342022/01/27 生活 期程一再拖 綠委批國防部成延宕部 04:102022/01/03 焦點要聞 華城雙軌並進 拚獲利增 04:102022/01/20 證券．權證 打3劑仍突破性感染 英搖滾傳奇艾爾頓強病況曝光 06:522022/01/26 娛樂 桃園青埔跨年晚會 機捷41小時不打烊 04:102021/12/26 地方新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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