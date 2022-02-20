由於波音787夢幻客機遲遲不交貨，美國航空被迫宣布今年夏季縮減航班，諸如西雅圖往返倫敦、洛杉磯往返雪梨、達拉斯往返聖地牙哥的長程航線都將暫時停飛，而原定夏季推出的達拉斯往返特拉維夫航線也將延期。此外，往返邁阿密及聖保羅的航線也將縮減班次。