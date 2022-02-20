白金漢宮證實英國伊莉莎白女王確診新冠肺炎，對此，蔡英文總統今天已請外交部吳釗燮部長及駐英代表謝武樵，向英國政府致上誠摯的關心與慰問。

根據《BBC》報導，英國白金漢宮20日宣布，95歲的英國女王伊莉莎白二世確診新冠肺炎，惟症狀溫和，預料本周仍將在溫莎堡繼續少量的皇室職責。白金漢宮表示，女王將接受醫療照顧，及遵循所有適宜的指導原則。

總統府發言人張惇涵今晚表示，蔡英文總統已請外交部吳釗燮部長及駐英代表謝武樵，向英國政府致上誠摯的關心與慰問，並祝福伊莉莎白女王早日康復。