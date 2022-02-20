企業17年甲級男女排球聯賽20日女子組極速超跑出戰高雄台電，兩隊開局火力全開，高雄台電曾琬羚與李諭的攻勢讓超跑吃足苦頭，隨後超跑擺出「長人陣」設法阻擋台電攻勢，雖戰局有些微反轉，但台電靠著黃芯瑜、陳姿雅與李姿瑩的攻勢穩住陣腳，最後高雄台電就以25比23、16比25、25比23 以及 25比15收下本場比賽勝利。

開局雙方你來我往，高雄台電曾琬羚與李諭很快幫助球隊取得領先，但超跑「阿非」陳菀婷與林書荷立刻回應，幾次的攻擊得手幫助球隊扳平比數，雙方進入拉鋸戰。此時台電靠著黃芯瑜連續攻擊拉開比數，迫使超跑喊出暫停。暫停回來，超跑苦苦追趕，雖一度將差距縮小至1分，但仍無法抵擋台電的攻勢，最後台電就以比25-23拿下首局。

第2局由超跑先馳得點，阿非連續的攻擊得分幫助球隊取得領先優勢，也逼出台電喊出暫停調整，暫停回來，兩隊依舊互不相讓，本局超跑加強防守，讓台電打的相當辛苦，雖李諭與曾琬羚試圖將差距縮小，但超跑的銅牆鐵壁防守讓台電吃足苦頭，最終超跑就以25比16拿下第2局。

第3局由超跑阿非首開紀錄，但台電黃芯瑜拒絕低頭，連續在三號位的攻擊得手替球隊搶回領先，不過極速超跑也不甘示弱，Berkeley的攻擊與防守重新幫助超跑取得領先，也逼出台電喊出暫停。暫停回來，黃瀞萱與陳姿雅的攻擊再次將比數追平，兩隊陷入拉鋸，曾琬羚連續在二號位與四號位的攻擊得手，再次替台電取得領先，也逼超跑喊出暫停。暫停回來，黃瀞萱與李姿瑩兩位繼續追加分數，但超跑再次加強防守將差距縮小，高雄台電即時穩住陣腳，最終以 25比23拿下。

第4局台電李姿瑩替球隊打出好開局，一度取得領先，但Berkeley此時跳了出來，攻守兩端的好表現替球隊追平比數，兩隊再度戰成平手。兩隊一路糾纏，台電黃芯瑜、陳姿雅與李姿瑩再次幫助球隊取得領先，超跑立刻喊出暫停調整。暫停回來，台電完全掌握超跑攻擊路線，加上李姿瑩火力全開，最終台電就以25比15收下勝利。