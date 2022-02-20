美國佛州15歲美少女艾娃（Ava Majury）在抖音（TikTok）上擁有百萬粉絲，但成為知名網紅卻讓她遭瘋狂男粉絲騷擾，對方甚至持霰彈槍闖入她家中，並在大門上轟出一個洞，後來艾娃身為退休警官的父親親手擊斃了這名騷擾者，並被警方認為是「正當使用武力」而不予指控。

美國佛羅里達州15歲美少女網紅艾娃跟父母近日接受採訪，揭露了身為退休警官的父親羅伯（Rob Majury），去(2021)年夏天擊斃一名帶槍現身家門及企圖殺死她的跟騷者（Stalker）事件的來龍去脈。

綜合外媒報導，艾娃在13歲時創建個人的抖音（TikTok）帳號，並經常分享跳舞和對嘴唱歌的影片，1年內就狂吸100萬粉絲觀看。然而後來卻出現一名18歲的「痴狂跟騷者」（Obsessive Stalker）賈斯汀（Eric Justin），不斷用數百條訊息轟炸艾娃的每個社群帳號，雖然當時她的父母也允許艾娃把幾張已經公開過的自拍照以300美元賣給賈斯汀，但賈斯汀隨後卻開始索取更露骨的照片。

但艾娃表示自己並不出賣身體，只賣露臉的照片，當時艾娃封鎖了賈斯汀的所有帳號，但賈斯汀仍百般請求艾娃解除對他的封鎖，甚至找上艾娃在紐澤西州舊家與佛州新家的朋友，並購買她的照片和個人資料，這迫使艾娃取消關注新州與佛州的全部朋友，這種來自粉絲的瘋狂「熱愛」已經變成一場「惡夢」。艾娃的退休警官父親羅伯知道後曾嚴正警告賈斯汀，但這反而使賈斯汀的行為變得更具威脅性。

賈斯汀聯繫上艾娃的一位朋友，並開始策畫「襲擊」。去(2021)年7月某日凌晨，賈斯汀帶著「霰彈槍」現身艾娃一家在佛州的住處，他用槍轟開大門後槍膛卡住，槍聲巨響把艾娃一家給吵醒，當父親羅伯追出去時賈斯汀隨即逃離，把人趕跑的羅伯自己卻也摔倒在地；羅伯接著回屋內找出手槍，並繼續在大門「站崗」警戒，不久後賈斯汀果然又再次現身，羅伯看見後隨即朝賈斯汀開槍，當場擊斃了這名跟蹤狂。

How TikToker Ava Majury's Dad Said He Defended His Family When Her Stalker Showed Up at Their Florida Home https://t.co/oR8wCdcLmi — Inside Edition (@InsideEdition) February 19, 2022

倒在地上的賈斯汀被發現攜帶兩隻手機，裡面儲存有數千張艾娃的照片。當旭日東昇之時，賈斯汀已處於彌留狀態，最後因傷重不治。而事後警方依據佛州的《堅守陣地法》（Stand-your-ground Law），將羅伯的開槍視為「正當使用致命武力」，因此羅伯沒有受到任何指控。

艾娃一家人事後搬家遷往新住處，停學後的艾娃則開始在家自學，但她仍持續社群媒體的活動。羅伯坦言，女兒的網紅事業已經成為性格的一部分，強行禁止也許會對她傷害更大。艾娃自己近日則在IG發文表示，希望這段經歷會成為一個朋友及不同年齡背景網友的教學時刻；經歷恐怖事件後，艾娃仍選擇出現在網路上，她表示，雖然很辛苦，但她不會被這件事情打敗，會繼續從事自己喜歡做的事情。