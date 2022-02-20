魚丁糸今晚繼續在小巨蛋開唱。（環球唱片提供）

魚丁糸時隔5年多重返台北小巨蛋舉辦「池堂影夜」演唱會，今晚（20日）第二場獻唱〈你在煩惱什麼〉後，阿福率先向滿場萬名觀眾打招呼，提及這次演唱會在1樓中央觀眾區設置沼澤地、森林步道等裝置藝術，青峰妙語如珠地說：「我們也是裝置藝術，會老的裝置藝術、會長苔蘚像銅像。」逗笑歌迷。

青峰中場唱完〈小時候〉、〈星月花火〉等組曲後繼續和歌迷閒話家常，聊到一半他突然對著台下一名穿著粉色外套的女性喊媽，確認後才發現自己認錯人，青峰苦笑說：「糟了！我媽會用這個藉口再坑我一筆。不好意思喔，我都可以生出妳了竟然還把妳當成我媽。」孝順的青峰繼續搜尋1樓觀眾席，找到吳媽本尊坐在台下才總算放心。

昨晚首場尾聲，青峰針對自己演唱〈小情歌〉時頻頻落淚，解釋是因為粉絲的手機燈海及大合唱，讓他忍不住情緒潰堤，「許願魚丁糸、蘇打綠、吳青峰演唱會，你們不要再拿手機的燈出來了，真的很土」，坦言最近不知道為什麼一聽到〈小情歌〉就想哭，「唱了幾百次還是覺得很感人、各有故事，這就是歲月刻在我心裡的痕跡吧」，感慨從當年的蘇打綠，如今蛻變成為魚丁糸的「復健之路」不好走。

青峰再過幾個月即將迎接40歲，自認年紀漸長、體力只能撐1小時，希望歌迷的心態能隨著年紀一起成長，感謝大家用眼神讓魚丁糸知道粉絲們「一直都在」，「今天你們跟我們一起唱歌，就算過去被大雨沖得亂七八糟，你們也給溼漉漉的我們熱情擁抱」，鼓勵大家勇敢往前走，氣氛溫馨。