談戀愛是兩人的事，結婚是兩家的事，婚禮聘金要給多少，通常都是雙方家庭協調後得出共識；一名人妻分享與丈夫結婚時，娘家提小聘36萬元，卻被婆婆大罵「賣女兒」，後續男方也沒準備金飾，甚至婆婆也未出席婚禮，小孩出生10個月大了也沒見對方長輩來看，過年吵架後丈夫就離家至今都不聞不問，她對丈夫與婆婆的行徑感到荒唐，並向丈夫喊話別當巨嬰了，也稱「謝謝大家給了她離婚的勇氣」。

有名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示她23歲經濟獨立有間公司，並提到身上有存款200多萬，但丈夫身上只有0存款，深愛對方的她勇敢的選擇結婚，殊不知，在提到聘金要36萬時，婆婆則回問過菜市場的朋友說聘金行情是12萬，並翻臉說她們家是在「賣女兒」，把她講得非常難聽，直到公公去借了錢才完成婚禮。

人妻表示36萬是給她和女兒的保障，並且這筆錢會先寄放在丈夫名下，未來給小孩使用；另外她還提到父母買金飾就花了40萬，連大聘也是她們家先拿出100萬擺著，男方家根本沒有給出半條金飾，竟被婆婆說她們家在賣女兒，而且婚禮幫婆婆留了位置，也沒來參加，讓她非常無奈。

她接續提到，婚禮過後到她懷孕生小孩，婆婆從來沒有來關心過，如今小孩10個月大，竟要求將小孩帶回家住，她拒絕竟被丈夫威脅離婚，但她表示丈夫沒有對自己不好，只是在婆婆這事情上，不知道她腦子是卡到還是怎麼了，也許是真心想離婚？讓她覺得丈夫也許真的是媽寶；過年期間吵架後丈夫威脅要把小孩抱回家，但丈夫卻趁半夜離家回婆婆家，至今都不無不問，她表示丈夫與婆婆的行徑很荒唐，並呼籲丈夫不要再當巨嬰了！

此文一出，網友紛紛留言安慰，並表示「如果經濟允許...自己養吧...」、「這種真的就離吧！趁還年輕」、「放生吧！媽寶永遠長不大」、「他就是個寶妳真的很有勇氣，快離一離吧以後還有很多問題的」，另外還有網友認為，她的丈夫沒錢還要討36萬，婚禮上擺100萬大聘，只會讓丈夫更自卑吧！

一名人妻分享婆婆因聘金喬不攏，直接缺席婚禮，丈夫又是個媽寶，讓她直言謝謝大家給了她離婚的勇氣。（翻攝自毒姑九賤婆媳討論區）

一名人妻分享婆婆因聘金喬不攏，直接缺席婚禮，丈夫又是個媽寶，讓她直言謝謝大家給了她離婚的勇氣。（翻攝自毒姑九賤婆媳討論區）