總統蔡英文「論文門」爭議，署名「真相聯盟—美國（Truth Alliance- USA）」的在美獨派，美東時間20日上午在《紐約每日新聞》刊登「我們要求蔡英文辭職」廣告，要求蔡英文因涉及「謊稱獲得英國倫敦政治經濟學院的博士學位」為由辭職。資深媒體人彭文正表示，接下來會遍地開花。

彭文正20日在《政經關不了》網路直播節目中透露，一個讓大家振奮的消息，也就是蔡英文論文門登上美國第五大報《紐約每日新聞》，標題是「我們呼籲蔡英文下台」」，是美國台派僑胞集資2.5萬美元，在美國第五大報《紐約每日新聞》買下廣告，他們使用一個共同的名字「真相聯盟—美國（Truth Alliance- USA）」。

彭文正指出，上次登的是中文版，3個月前甚或半年前，普遍被認為比較親藍的團體「台灣同鄉聯誼會」，發起在各大城市登中文報紙廣告。現在英文版的廣告會陸續推出，這群比較親綠的台僑站出來登廣告，雖然台僑中還是有英粉，但北美這些台僑一個一個覺醒了。現在電子報已經登出，明天美東時間20日上午就會看到紙本，接下來會遍地開花。

根據《呷新聞》報導，該廣告已於《紐約每日新聞》網站中出現，美東時間20日上午也將在出刊的實體報紙中出現。廣告內容以「我們要求蔡英文辭職」為題，內文指出，「蔡英文是台灣執政當局（中華民國，一個流亡的中國政治實體）的總統，因為她謊稱獲得了英國倫敦政治經濟學院（LSE）的博士學位。我們要求蔡英文立即辭職，因為她濫用國家最高權力的欺騙性行為、濫用民主司法系統的最高職位的權力、濫用民主司法系統和濫用民主司法制度和台灣國家的最高職位的權力」。