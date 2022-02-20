男星明道近年把事業重心移往大陸發展，最近和女星黃奕合拍新戲《夏末初見》，過年期間，他們和童星一起錄製賀年影片，影片氛圍是一家人喜氣洋洋的拜年，未料現流出錄影當天的花絮，明道受不了童星不斷調皮NG，一度爆粗生氣離場，畫面曝光後，掀起陸網熱烈討論。

童星媽媽將當天錄影花絮PO上網，發文控：「明道認為浪費時間時就會黑臉」，但影片中，可看到小女孩拍攝時一直調皮，不斷扭來扭去擋住黃奕的鏡頭，被糾正好幾次後仍不改善，只能不斷NG重來，明顯耽誤了拍攝進度，明道一開始先低聲喝斥「媽的，不要浪費我時間」，眼見小女孩還是勸不聽，最後他不耐煩地站起身怒罵「等妳玩完了再拍」，接著離開現場，讓場面一度尷尬，最後明道才又回來完成拍攝工作。

童星不斷調皮NG，讓明道受不了怒飆髒話走人。（圖／翻攝自微博）

如今，童星媽媽將影片PO上網疑似想公審明道，網友看了反而一面倒力挺明道，紛紛留言「鬧來鬧去拍不下去，浪費的是所有人的時間，孩子媽媽自己不教育，發出來打算引導什麽呢」、「工作中遇到熊孩子我覺得真的很難不生氣」、「難道不是因為這小孩一直在亂動不配合嘛，這種小屁孩我隔著屏幕都覺得煩」。