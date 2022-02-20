一家人本可以快樂出門，最後卻無法平安回家。巴西一名8歲男童和家人一起到卡爾達斯諾瓦斯(Caldas Novas)的一處遊樂園玩耍，趁著父親還在上廁所時，男童獨自跑上了還在維修的滑水道，當下他沒有察覺其實水道斷了一截，就這樣從15公尺高空墜落，遺憾的是送醫後仍搶救不治。

根據外媒《7NEWS》報導，8歲的盧卡斯（Davi Lucas de Miranda）原本跟著爸爸和弟弟到園區內的洗手間上廁所，然而，他趁著爸爸還在洗手間時，偷溜去別處一項堪稱遊樂園最指標性的設施「火山滑水道」，是由四條超長水道組成，不過當時這座滑水道正在維修，其中有三個滑梯已經被拆除，由下往上看幾乎是懸空的狀態。而男童似乎也忽略了入口前的警告膠條，設法強行穿越它。就這樣盧卡斯順勢往下溜，不幸的從近15公尺高的地方跌落，撞到了支撐滑梯的鋼架，送往醫院時已經回天乏術。

男童母親悲痛欲絕說道:「我的寶貝兒子是一個特別的存在，他是超級好學的男孩。他最愛玩得就是籃球，但再也回不來了。」

男童父母親質疑這全是園方的疏失，為何只有封鎖線圍起來，沒有告示牌寫著「請勿進入」，才會釀成這場悲劇。警方目前也全力展開調查，相關責任還有待釐清。