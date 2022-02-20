台灣競速滑冰選手黃郁婷參加北京冬奧時，在賽前練習身穿大陸隊服，行政院長蘇貞昌要求教育部調查並處分，美麗島電子報董事長吳子嘉分析，因為蘇貞昌想選總統，要和台獨金孫賴清德搶民進黨35％的基本盤選票，吳子嘉也痛批蘇貞昌落井下石，欺負一個沒有還手餘地的小女生。

台灣競速滑冰選手黃郁婷日前參加北京冬奧時，在賽前練習身穿大陸隊服，引發議論。行政院發言人羅秉成19日表示，蘇貞昌院長認為，黃郁婷選手行為極為不當，已要求教育部、體育署針對黃郁婷不當言行進行調查，並為適當處分。

教育部長潘文忠表示，國手不應有任何損及國家榮譽的爭議言行，體育署目前正在調查，將就本案會同中華奧會進行徹底檢討。北京冬奧中華代表團總領隊陳士魁則表示，將在4月冬奧檢討會議中詳細討論，決定是否及如何懲處。

美麗島電子報董事長吳子嘉20日在《董事長開講》分析，為何蘇貞昌修理黃郁婷？因為要選總統，要回頭顧基本盤，要和台獨金孫賴清德搶民進黨35％的基本盤。他痛批蘇貞昌落井下石，欺負一個弱女子、沒有還手餘地的小女生，這是很低級的事情。