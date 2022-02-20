麥田出版社出版的新書《激辣中國》，探討辣椒在中國的傳播和吃辣文化演變，作者發現出版社把「大陸」都被換成「中國」，以致出現「哥倫布發現新中國」的荒謬語句。國民黨立委溫玉霞痛批，極權國家才會出現的咄咄怪事竟發生在號稱民主自由的今日台灣，而蔡總統曾掌理的「大陸事務委員會」也該以身作則，要改，請政府部門先改，而不要為難文化界或要求媒體界。

溫玉霞指出，一大陸作家怒批撰寫的中文字「大陸」全被出版社改為「中國」，致使哥倫布發現新大陸變成發現新「中國」、中國大陸變成「中國中國」、歐亞大陸變成「歐亞中國」，實在離譜至極、淪為笑柄！而該書最後一張「大陸台灣」，也被機械式地改為「中國台灣」，反而弄巧反拙，也更顯此事荒唐無比。

她表示，網友都把矛頭指向出版社，因政治正確才鬧此笑話，但有無發現幾乎所有媒體也都把過去慣稱的「大陸」改為「中國」，顯然，背後有一股思想審查的力量，讓媒體和文化界迎合政治正確的風向。只是遺憾，這種極權國家才會出現的咄咄怪事竟發生在號稱民主自由的今日台灣，實重挫台灣的形象、讓人傻眼。

溫玉霞強調，同樣離譜的是，日前教育部把外婆、外公一律改為祖父母，就連外孫的「外」字也要改掉，以此彰顯性別平等。但民眾真的無法理解稱「外婆」、「外公」和歧視與否有什麼關係？且改了就真能增進兩性平權、提升婦女的地位與權益嗎？

她認為，很多獨派支持者希望「台灣正名」，堅持稱對岸「中國」、拒用「大陸」一詞，以顯一邊一國的政治主張，才會搞出上述出版社的大笑話。如果政府相關部會真有以「中國」取代「大陸」的私下指示，那麼最該以身作則的應該是蔡總統曾掌理的「大陸事務委員會」吧？要改，請政府部門先改，而不要為難文化界或要求媒體界。