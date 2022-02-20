日本知名動漫《蠟筆小新》風靡超過30年，已故作者從1990年開始連載原著漫畫，1992年開始由SHIN-EI映畫公司製作電視動畫，在朝日電視台播出後深受大小朋友喜愛。除了個性調皮的主角小新（野原新之助）各種無厘頭事蹟令人捧腹大笑外，小新父母野原廣志和野原美冴的粗線條與家庭日常也常讓許多人會心一笑。近日有網友發現，故事中辛苦養家的爸爸野原廣志「房貸終於在今年繳完了」，讓粉絲們都洋蔥感動。

網友「文十六」近日在臉書曬出《蠟筆小新》的卡通截圖，畫面中野原廣志灰頭土臉傻眼說：「還有32年的房屋貸款沒付耶」，他並解釋典故說：「蠟筆小新在1990年開始連載，廣志說他的房屋有32年貸款要繳，今年已經2022年了，讓我們一起恭喜廣志終於把房屋貸款繳清了！」

網友紛紛留言大讚野原廣志：「最認真的男人」、「男人的榜樣」、「中年悲歌畫下句點」，也有人認真查證指出：「廣志是學霸，早稻田大學畢業的」，並挖出《蠟筆小新》在2006年的638話中，野原家曾經發生火災而重建，因此推估：「他們曾經發生火災 應該還要10年」、「追加上去的應該沒付完吧」、「嚴格算起來，要到2038年才能把房貸繳清喔～」，各種《蠟筆小新》回憶殺紛紛出籠，洋蔥與笑料交織。

野原廣志的房貸必須償還32年。（圖／翻攝文十六臉書粉絲頁）

過去曾有網友討論過：野原廣志雖擔任營業部2課股長，但實際地位似乎不太高？但有PTT鄉民在八卦版PO文問卦：「幾歲才知道自己永遠無法成為野原廣志？」說長大後才發現，野原廣志對方不但有房，還有老婆、一雙兒女，這完全不是他能做到的；網友也迴響熱烈：「不只有房，還有車跟動不動就全家出國旅遊」、「超強的吧，電影版一直外調，表示能力真的很強」、「根本超強，能在東京周邊地區擁有獨立透天」。