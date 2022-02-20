任容萱、張睿家《如果花知道》外型登對。（羅永銘攝）

任容萱、張睿家《如果花知道》外型登對。（羅永銘攝）

任容萱、張睿家《如果花知道》外型登對。（羅永銘攝）

任容萱、張睿家因合作衛視中文台奇幻都會愛情自製劇《如果花知道》成為好朋友，不過日前兩人一起受訪時，任容萱卻故意翻白眼地說：「我們是從不熟到不熟，現在還是不熟！因為他看到我的次數根本不多！」她抱怨：「他真的很不累！大家的戲又多又複雜，他卻每天到現場輕輕鬆鬆拍一場戲就走了！每次聽到他嘻嘻哈哈拍完說我要走了，大家就很嫉妒、擺臭臉。所以他殺青時被整最慘！」

張睿家則不好意思地說：「因為我只是穿插全劇11個單元，劇中每個案子都是在旁邊打醬油，每天去現場只拍一場戲。」他笑說，就是拜劇中名字「唐青松」取得好所賜，出道以來首度演出40集8點檔真的很「輕鬆」，原本早做好心理準備應該會很累，結果拍完真的被嚇到，「是輕鬆到嚇到！跟我想像中不一樣，竟然跟劇中名字一樣輕鬆」。至於之後是否還會接長劇？他開玩笑表示：「先看劇中名字好了，如果叫『唐一場』就可以！」

任容萱嫉妒地說：「他戲裡叫『唐青松』真是躺著又輕鬆，這種下次看到這種名字的，絕對不跟他對戲！」張睿家笑回：「妳也可以演『花松松』啊！」 任容萱還氣噗噗爆料，拍攝過程中，有一陣子劇組緊鑼密鼓拍攝，連續20幾天無法休息，「我們認真拍戲，結果他竟然還去花蓮度假看日出！重點是還沒帶伴手禮回來！」

張睿家心虛大笑：「因為我需要平撫被太輕鬆嚇到的心情啊！而且我是很低調地去，在IG限動上Po了雞啊、鴨啊，還被天鵝攻擊的照片，大家就都知道我在花蓮了！」他說因為當時劇組多在宜蘭拍攝，他隔天又沒戲，想說路程少一半，就直奔花蓮了，「花蓮是我第二個家，我很久沒去了，有太多朋友在等我」。

這是兩人的第一部日播長劇，也都是他們拍過吻戲最多的一部戲，任容萱說，一開始看劇本有非常多吻戲，還想說拍攝時應該會做些調整刪減，沒想到有時劇本上明明沒有，導演也會突然說「來，這邊親她一下」，不斷加吻戲，有場在橋邊確認彼此關係的吻戲，「導演預告說他設計18顆鏡頭、要親18次，以為是開玩笑，結果是真的！真的親很久！」張睿家開玩笑說：「親到快破皮了！只差沒出動空拍機拍而已！」

相較於張睿家的「輕鬆」，飾演花女巫的任容萱戲份極重，她說滿多台詞較艱澀，用字邏輯不能顛倒、交換，必須把台詞背得很熟，「每次進到花店主景就是10幾20場戲，每天全壘打；我最不想回去的地方就是花店場景，拍完的最後一天，我在那裡連續工作18小時，離開前忍不住對那地方說『真的謝謝你這樣照顧我，但我們這輩子再也不見、我不想再來這裡』！」因該場景在金瓜石，除了天氣冷也常陰雨綿綿，花店又剛好在迎風處，門一打開冷風就直接灌進來，「我的戲服都很美卻很薄，所以每天暖暖包不離身，至少4片起跳！」衛視原創《如果花知道》全劇限時線上看，即日起到2月27日，可在衛視中文台官方Youtube頻道收看。

●任容萱服裝提供：EIIZO；張睿家服裝提供：Tommy Hilfiger。