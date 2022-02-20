大陸傾力協助香港抗疫，大陸全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍，20日在深圳主持召開支援香港抗疫工作第四次協調會，聚焦取援港抗疫醫療防疫工作隊在港工作、調集援港醫療物資、改良供港生活物資跨境運輸等情況。

香港中通社報導，夏寶龍對工作專班成立短短幾天所取得的工作成效和展現的良好作風給予充分肯定，強調各工作組要加強溝通協調、互相配合、互相補位，穩妥、高效地推進各項工作，強調要與香港政府密切協調、精準對接，全力支持香港政府履行好防疫抗疫主體責任。會議還研究協助香港政府加快建設方艙醫院等有關工作。

此外，香港特首林鄭月娥20日表示，雖然抗疫路途並不容易，但香港社會成熟堅韌，市民積極配合，深信依靠社會與特區政府和衷共濟，加上大陸中央一如既往的大力支持，香港必能走出困局。林鄭月娥還指出，今年是虎年，老虎在華夏文化中象徵力量和威望，盼望能夠為香港助威，猛力擊退疫情。