寒流來襲，全台急凍，各縣市猝死、中風、取暖不當、一氧化碳中毒等事件層出不窮，民眾為了抗寒，選擇各種方式保暖，不過醫師警告，不當取暖的舉動反而更危險，並列舉出5大常見的NG抗寒行為，包括喝酒暖身其實錯了，恐讓核心體溫下降，甚至失溫。

彰化基督教醫院急診暨重症醫學部副主任謝貝尤醫師表示，抗寒取暖方式除了傳統的燒炭外，還有使用橡膠熱水袋、不鏽鋼水龜、煤油懷爐、電暖爐、電暖扇、電熱毯、電熱水袋、暖暖包、暖暖蛋等，提醒下列5大NG行為恐造成反效果。

1. 密閉空間下燒炭、點蠟燭

可能造成一氧化碳中毒，也因為有明火，很容易造成火災。

2. 喝酒

一般認為喝酒好像可以暖身，但其實不是很適當，喝酒會讓身體發熱，是因為皮膚的微血管充血，但其實血液是離開身體器官的，反而會讓核心體溫下降，甚至可能造成低體溫，尤其是在外喝酒宿醉，反而會更危險。

3. 長時間使用電毯、暖爐或暖暖蛋等用電器產品

長時間接觸皮膚，有可能會燙傷，尤其是老人家或是嬰幼兒表達能力不好，或是糖尿病病患神經病變，對於冷熱感覺比較不敏感，也有可能因長時間接觸，造成燙傷而不自知；此外，中風患者無力翻身，若長時間躺電熱毯，也會造成燙傷。

4. 不當使用暖暖包、熱水袋

使用暖暖包時，應避免長時間接觸皮膚，建議外面包一層毛巾或比較厚的布再使用，睡覺的時候別放在被子裡，很有可能造成長時間的低溫燙傷。此外，看似沒有殺傷力的熱水袋，如果持續半小時以上接觸45度以上的溫度，一樣會造成低溫燙傷。

5. 泡澡機、泡腳機泡太久

可能會有「溫水煮青蛙」的情況，冬天泡湯也要注意時間不要太久，且要適時補充水份，避免體液流失太多，不然可能會有暈眩症、姿勢性低血壓而暈倒的情形。

此外，醫師強調，老人家、心血管疾病及三高族群，在起床前應先暖身，或穿一件比較保暖的衣物，再從被窩裡出來，也可以戴帽子、圍圍巾，或是穿比較高領的衣服，避免冷風來了，氣管、血管容易收縮引起不適，或是考慮一些機能性的衣物，像是發熱衣、羽絨衣或羊毛衣，做多層次的穿搭；手腳容易冰冷的人，則可以戴手套、穿比較厚的襪子，會有比較保暖的效果。

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