有民眾拍下一位阿姨用超特別的方式領錢，讓網友們紛紛留言表示阿姨戶頭裡有幾個億呢？（翻攝自爆廢公社公開版）

當要到ATM領錢輸入密碼時，是不是習慣用身體擋住後面排隊的人視線，或是用另一隻手遮住按鍵面板，以防遭他人偷看；一名網友在臉書社團放上一張圖，該圖是名阿姨用外套套住頭跟身體，完全遮住提款機畫面，這超狂的遮法，讓她笑說：「我不會看妳的密碼啦...」；網友們看見也紛紛留言表示「看來身價百億」、「阿姨戶頭裡有幾個億呢」。

有名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文寫下「我不會看你密碼啦...」並附上一張圖片，其內容是位阿姨在某銀行ATM領錢，但卻把身上的黑色羽絨衣外套套住頭及上身，遮住提款機的畫面領錢，怪異的舉動，讓在一旁等待的她好奇的拍下這特別的一幕上網分享。

這樣特殊的領錢方式照片一出，也引起大批網友表示「有夠可愛 笑死」、「在跟機台說悄悄話？」、「怕被看到餘額個位數」、「是多少錢啦！多怕人家知道」、「無敵防護罩？看到莫名笑死」、「被害妄想症」、「為什麼要用7位數保護個位數」、「看來身價百億」、「阿姨戶頭裡有幾個億呢」；還有網友開玩笑表示「我用10位數字的密碼，守護3位數字的存款」、「如果有兩個逗點，你可以跟她說阿姨我不想努力了」。

有民眾拍下一位阿姨用超特別的方式領錢，讓網友們紛紛留言表示阿姨戶頭裡有幾個億呢？（翻攝自爆廢公社公開版）