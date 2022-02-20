礦泉水紙箱當掩護，裡面有泡麵、餅乾，還暗藏2瓶高粱酒。（圖／翻攝王必勝臉書）

對於指揮中心醫療應變組副組長王必勝公布檢疫所查獲違禁品照片，菸品、高粱酒，其他案例甚至起出毒品。對此，網友質疑，抽查的法源依據在哪裡？總統府都在走私菸了小老百姓不能抽？現在是防疫，強迫戒菸戒酒幹嘛？

指揮中心醫療應變組副組長王必勝今（20）日在臉書發布檢疫所查獲違禁品的照片與影片，強調檢疫所禁毒禁酒禁菸，查獲案件已不勝枚舉。

王必勝今在臉書發文分享違禁品抽查影片與照片，強調檢疫所查出違禁品的比例非常高，從影片可見，檢查人員在便當內翻出菸品，在袋裝洋芋片中找到菸彈，在礦泉水紙箱內抽查到2瓶高粱酒，其他案例甚至起出毒品、咖啡包。

王必勝指出，一名疑似南部某檢疫所住民，入住時即替他保管了大量菸品，因無法抽菸數日吵鬧引起其他住民抗議，後從其朋友送來便當飯菜內找出整盒香煙，因此便當送至住民時有點凌亂，後續會請所方提供戒煙貼片並予以關懷，並為對他帶來的不便致意。

王必勝也說明，針對送進檢疫所的食物及物品，集中檢疫所安全組員警是依據專業的經驗，從住民的行為模式、送物品的人、物品的異狀…等判斷後進行抽查，「我們沒有把集中檢疫的住民當犯人，而是當成親人在關心照顧」，希望能讓住民安全完成隔離或檢疫，平安回家。

對此，網友質疑，配合你們搞匡列還不給抽菸是三小？現在是防疫，強迫戒菸幹嘛？抽查的法源依據在哪裡？逃逸移工都可以免罰，結果國人檢疫當犯人？未來我也準備把肛門掰開準備讓黨檢查了？醫院也禁菸啊，每個進醫院的都搜包包嗎？總統府都在走私菸了小老百姓不能抽？原來是勒戒所阿？也沒有法律說不能帶進去啊！

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