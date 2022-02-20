電子指標股誓言奪回人氣，強大獲利動能是最佳武器，里昂證券指出，信邦（3023）新一輪上攻機會終於浮現，2022年營收、獲利、毛利率全面增長，升評「買進」；金控旗下大型投顧則點出合晶（6182）的6吋產品漲幅超越預期，獲利上調成型，目標價拉高到99元，有望衝擊百元大關。

法人提出，根據國際車用與功率半導體IDM法說展望，車用、工業需求持續強勁，紛紛給出第一季看增、2022年全年雙位數年增等展望；合晶客戶多涵蓋IDM廠，將是主要受惠對象。

更重要的是，由於國際矽晶圓同業大廠，對6吋產能並無擴產，且IDM客戶對陸系矽晶圓供應商採購意願不高，投顧研究機構預期，合晶2022年產能持續緊俏，因此，儘管自2020年第四季起，6吋產品已開始調漲價格，研判此趨勢將持續至2022年，預估全年繳出雙位數年增率，不僅超越預期，漲幅也會高於8吋產品，帶動合晶獲利上調。

富邦投顧看好，合晶6吋產品上半年出貨加速，下半年則可以寄望於12吋產品。

信邦股價今年以來都在高檔狹幅整理，里昂證券與信邦座談後指出，根據經營管理階層說法，產品出貨量將再次回升、年增率高達二成，且2022年毛利率將優於前年度，好消息促使里昂將信邦推測合理股價升到330元。

針對市場高度關心的毛利率表現，里昂證券指出，信邦經營管理階層態度明顯轉趨正面，先前提出「2023年毛利率低於26％」不再適用，考量綠能領域毛利率進步，取而代之的新展望是：2023年起，毛利率超過26％將成新常態。

有鑑於毛利走高帶動每股純益進入新一輪調升循環，外資估計，信邦2021年每股純益站上一股本關卡、為10.87元，2022年每股純益將成長19.3％、來到12.96元，2023年每股純益更提高到15.69元，成長幅度是更驚人的21.1％。