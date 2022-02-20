儘管莫斯科早些時候，承諾在演習結束後將返回基地，但如今情況又起變化，與俄羅斯同出一氣的白俄羅斯表示，參加聯合演習的3萬名俄羅斯士兵不會像先前宣布的那樣撤出該國，而是「無限期駐留」在該國，也就是緊鄰烏克蘭北方邊境一帶。

英國金融時報(Financial Times)報導，白俄羅斯國防部長赫列寧(Viktor Khrenin)表示，俄羅斯與白俄羅斯的總統決定延長演習時間，原因是「兩國東部邊境的軍事活動增加，以及頓巴斯局勢惡化。」這使得原本可能緩和的俄烏危機可能再次上升。

最近幾天，俄羅斯所支持的烏克蘭分離主義分子，與烏克蘭政府軍在頓巴斯的衝突再次升級，目前雙方都指責對方先開火，分離分子稱烏克蘭政府軍隊違反停火協議，並下令撤離平民，基輔方面則對西歐各國表示，這絕對是俄羅斯入侵的前奏，其前線陣地已遭到猛烈砲擊。

俄羅斯總統普丁的發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，頓巴斯的緊張局勢已經升級到了最緊張的程度，「任何意外事件，或是一點點輕微誤會，都可能導致不可逆轉的後果，希望各界好自為之。」

佩斯科夫說，西方聲稱俄羅斯正在計劃即將入侵的說法是挑釁性的，可能會造成災難性的後果。

「我們呼籲各界理性看問題：俄羅斯攻擊任何國家有什麼意義？….俄羅斯在其整個歷史進程中從未攻擊過任何國家。在經歷過如此多戰爭的俄羅斯，絕對是歐洲最後一個敢大聲說戰爭個詞的國家。」

佩斯科夫聲稱，西方對基輔的支持，是在鼓勵他們以武力解決頓巴斯問題。

法國總統馬克宏在星期日再次以熱線致電普丁，希望說服俄羅斯從烏克蘭邊境撤軍，降低入侵的危機。

2014年莫斯科從基輔吞併克里米亞半島後，烏克蘭東部同時發生親俄分離主義者的戰爭，統稱「克里米亞危機」，已導致超過1.4萬人喪生。