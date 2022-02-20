阿喜（林育品）擁有甜美臉蛋及火辣身材，更以活潑外向豪放演出征服粉絲；她過去從「宅男女神」票選出道，去(2021)年大方認愛無尊，被稱「美女與野獸」CP，但仍受到大量喜愛與祝福。阿喜昨(19)日曬出她打第三劑疫苗的照片，露香肩美UU的漂亮畫面，被喜媽虧「奧少年」；而她也自曝，三劑疫苗種好種滿的身體密碼是「AMM」。

阿喜昨(19)日曬出她接種第三劑疫苗的美照，畫面中她戴上看似深色圓邊帽，面戴藍底紅字白花口罩，搭配剪裁俐落富層次感的短髮，身穿海藍色寬鬆絨質感襯衫，內搭純白直紋細肩帶小可愛；阿喜左手配戴細銀絲手環，將右半邊外衣褪下，露出香肩與雪白美UU肌膚，但當然是要配合打針用的。

阿喜寫道：「疫苗奧少年（我媽說的，她說我每次都很誇張）。這次12小時後，打的部位痛慢慢蔓延到其他骨頭以及頭痛怎麼可以這麼痠，但至少沒有發燒。我是AMM，你們是什麼？」這裡所透露的「AMM」身體密碼，就是指她所接種新冠疫苗的順序：「AZ、莫德納、莫德納」。

網友回覆：「AMM報到，只有第三劑沒燒」、「代表你抵抗力很強，是好事」、「我是3高⋯」、「我都不敢打都在家不出門的」、「高高B，辛苦了，注意觀察身體症狀」、「AAB，打完都無感」、「性感」、「我是AAM，只有第一劑尋麻疹」、「高高B，只有打完高端會有飢餓感，還有打完BNT注射處會痠痛」、「MMM好嗨」、「BBM在此」、「BBB」、「MMB」、「高高高」，出現各種各樣疫苗組合的案例自報。