今年第一波寒流來勢洶洶，對此，長庚醫院毒物實驗室團隊在已故毒物科權威林杰樑醫師的臉書上，分享天冷時必須要注意的9大重點，提醒民眾起床時應做3步驟，先在棉被裡動動手腳，再慢慢起身離開被窩，起床後喝杯溫熱水，預防腦部及心血管疾病等意外發生。

長庚醫院毒物實驗室團隊在已故毒物科權威林杰樑醫師的臉書上發文提醒，寒流報到不僅要注意保暖，還有9個注意事項不可輕忽。有慢性疾病、心臟血管疾病、高血壓等患者，務必按時服用藥物，以及避免情緒起伏過大。

團隊指出，半夜或早上起床時應先在被窩裡動動手腳，再慢慢起身穿衣保暖，起床後喝一杯溫熱水亦有助於預防腦部及心血管疾病等意外發生；早起運動要注意保暖，最好不要一大早就外出，以免身體無法適應溫差，導致心血管疾病發作。

另外，睡前使用電毯時，溫度應控制在40度以下，老人、小孩、糖尿病、植物人或是末梢感覺不良等病患使用時，也須多加留意溫度變化以免燙傷，使用暖暖包時，不可直接接觸皮膚或放在棉被中；末梢肢體的保暖亦是關鍵，可多利用帽子、手套、圍巾等衣物保暖身體。

團隊強調，不少人天冷喜歡泡湯，但應注意水溫不可太高、不要泡太久、避免冷熱交替太快，酒後、飯後一小時內千萬不要泡湯；在家泡澡也要注意熱水器排煙管是否通暢，預防一氧化碳中毒。

飲食方面，喝酒或吃全酒料理時，會因為血管擴張而感到溫暖，但黃湯下肚反而會加速熱能流失且容易脫水，所以吃完全酒料理時更需要確實保暖、補充足夠水份；另外應避免大吃大喝，才可以控制血壓。