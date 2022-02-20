2022年高雄市長選舉，將在年底舉行，國民黨尋求能挑戰民進黨籍現任市長陳其邁的人選，目前以前高雄副市長李四川、無黨籍立委高金素梅、台北市議員羅智強等3人呼聲高。國民黨新北市議員葉元之認為，李四川比較務實，也比較適合現在的高雄；還有高金素梅也是一個可行的人選。

葉元之20日在政論節目《新聞大白話》中表示，羅智強可能想去選桃園市長，高雄市長人選可以從李四川、高金素梅當中選一個。

葉元之公開呼籲，可找李四川出馬，因為李四川比較務實，屬性也比較適合現在的高雄。很多人都質疑李四川沒有意願，葉元之反問，李四川沒意願嗎？他在臉書最近就PO了一篇跟高雄有關的文章，提到他去玉皇宮拜拜，然後又提到高雄捷運的交通運輸，顯示他還心繫高雄，現在只能靠號召、感動，才能把李四川請出來。

葉元之表示，李四川一開始說法都很硬，當初時任總統的馬英九，要找李四川去當行政院秘書長，一開始李四川也不去；不過，像這種還有機會說服他，但若是李四川因家庭或是身體因素，高金素梅也是可行。葉元之接著不滿表示，現在民進黨一直亂罵一通，立委趙天麟說高雄市長怎可以空降，這就罵到前高雄市長謝長廷，謝長廷以前是台北市議員，後來跑去選高雄市長，不也是空降嗎？還有前高雄市長陳菊不也是空降嗎？