香港男星陳勳奇（原名：陳永煜）除了是演員，還有導演、製作人、編劇以及配樂等身分，被視為電影奇才，以前許多港片都有他的身影，但自演員女兒陳開心（原名陳杏妍）8年前墜樓逝世後，陳勳奇就大受打擊鮮少露面，之後更罹癌暴瘦15公斤。目前住在大陸的他，近日透過社群網站曝光近況，
陳勳奇一開始入行是當配樂師，後被成龍賞識兼當演員，並曾導過《龍虎智多星》、《飛鷹計劃》、《運財五福星》、《楊門女將之軍令如山》等電影作品，在香港娛樂圈佔有一席之地，未料在2014年時，其女兒陳開心疑似因精神相關疾病墜樓身亡，享年40歲，讓他和妻子傷心欲絕，陳勳奇也較少公開亮相。
而在愛女逝世2年後，陳勳奇出席活動時被發現瘦一大圈，後來他證實自己罹患罕見的「甲狀腺未分化癌」，並強調體力還很OK，但體重掉了15公斤，做了多次放射性療法的他，仍充滿正能量抗癌，健康狀況也逐漸恢復。
現多長駐大陸發展的陳勳奇，也開始玩起抖音，常分享抗癌經歷，今（20日）又上傳一段自己搭捷運的影片，只見他揹著大包小包的行李，上車後沒有被任何人認出，但他也不在意，還對著鏡頭唱起英文民謠《500 miles（離家五百里）》，並不忘替香港防疫加油，心態相當豁達。
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