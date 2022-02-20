110學年度HBL高中籃球甲級聯賽20日男子組壓軸的南山高中、光復高中一戰，本季從16強預賽、12強複賽到8強準決賽一路14連勝的南山高中，被光復「双生」陳將双、張俊生拿下50分，最終南山71比85吞下本季首敗。

這場比賽結束後，男子組最後4強名次確定，依序是光復高中、南山高中（兩隊戰績同為6勝1敗，光復有對戰優勢）、能仁家商（5勝2敗）及泰山高中（4勝3敗），3月12日總決賽首日，將由光復大戰泰山、南山迎戰能仁，兩場賽事的贏家爭奪冠軍。

光復教頭陳定杰肯定球員發揮，8強唯一一敗是陳將双受傷休兵，順利晉級4強並拿下頭號種子，會請球員吃大餐慶祝一下，也鼓勵球員向3支前冠軍隊看齊，衝擊隊史首冠。

此役為光復拿下21分、6籃板、6助攻的張俊生，笑著說把這場比賽當成冠軍前哨戰來拚，打起來特別興奮，還秀了灌籃美技，表示透過練習、比賽找到繼續成果的攻堅模式，與陳將双的配合也更有默契，有信心挑戰隊史HBL最佳成績，但總決賽還是要記得從防守做起。

南山教頭許時清坦言在無關晉級的賽事，遇到一場落敗也是好事，可以從中發現問題再調整，球隊本戰解決問題的速度較慢，也被對方抓了不少進攻籃板，賽後的休息室high了一整季，安靜點再思考也不錯。